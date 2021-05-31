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Украинский футболист: женщины не должны судить мужчин

Украинский футболист: женщины не должны судить мужчин
Максим Хрущ
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Нападающий полтавского футбольного клуба «Ворскла» Владислав Кулач высказался на тему работы VAR и арбитров женского пола в чемпионате Украины.

«VAR у нас (на Украине. – Прим. «Чемпионата») не зашёл. Очень много ошибок даже после просмотра VAR. Как-то всё очень спорно и двусмысленно.

По поводу арбитров женского пола я придерживаюсь мнения, что женщины не должны судить мужчин. Когда в роли рефери мужчина, ты можешь с ним по-другому общаться — на повышенных тонах, потому что футбол – это эмоции.

А когда высказываешь что-то женщине эмоционально, она отвечает: «Ну я же женщина. Чего орёшь?» Извините, тогда вы должны судить женщин», — сказал Кулач в интервью журналу «Футбол», его слова приводит Dynamo.kiev.ua.

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