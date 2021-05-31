Азар — о будущем в «Реале»: не вижу себя в другом клубе

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар высказался о своём будущем в клубе.
«Я не вижу себя вне «Реала». У меня действует трёхлетний контракт, и когда я буду готов на 100%, то внесу большой вклад в команду. Я знаю, что должен делать. Сейчас я сосредоточен на Евро, но потом буду делать большие вещи для «Реала», — цитирует Азара Marca.
Сообщалось, что Азар может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах бельгийца заинтересована «Рома», которая намерена совершить крупный трансфер в межсезонье.
Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает возможность возвращения Азара. До этого «Реал» выставил игрока на трансфер и установил на него ценник.
Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за € 115 млн. До этого он семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за «Лилль». В завершившемся сезоне Эден принял участие в 14 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал две результативные передачи.
- 31 мая 2021
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