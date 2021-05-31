Жемалетдинов прокомментировал продление контракта с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов прокомментировал новый контракт с московским клубом.

«Подписал новый контракт с «Локомотивом» ещё перед началом сборов. Сейчас переключился, полностью отдаю себя сборной», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник ранее объявил о продлении контракта с Жемалетдиновым на три года.

Жемалетдинов является воспитанником «Локомотива». В прошедшем сезоне 24-летний российский футболист провёл 22 матча в РПЛ, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. В завершившемся сезоне-2020/2021 «железнодорожники» заняли третье место в Российской Премьер-Лиге, выйдя в Лигу Европы, а также завоевали Кубок России, переиграв в финале «Крылья Советов».