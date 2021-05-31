Черчесов: Рыбусь женат на моей землячке из Осетии. Золотой пацан

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча с Польшей, который состоится завтра, 1 июня, поделился мнением о Гжегоже Крыховяке и Мацее Рыбусе.



«Крыховяка знаю как футболиста, но лично не знаком. Он отличный футболист. За последнее время несколько игроков покинуло сборную Польшу, но Гжегож до сих пор в основном составе. Он и «Локомотив» привёл к чемпионству, выиграл пару кубков с командой. Крыховяк — один из лидеров «Локо».



Рыбуся я сам покупал ещё из «Легии», когда он был совсем молодым. Я знаю его абсолютно со всех сторон. Кстати, он женат на моей землячке из Осетии. Великолепный парень и хороший футболист. Одним словом — золотой пацан», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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