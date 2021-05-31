Жемалетдинов: Крыховяк железобетонно закрывает центр поля, Рыбусь носится как угорелый

Нападающий сборной России Рифат Жемалетдинов в преддверии товарищеского матча с Польшей оценил игроков соперника, вместе с которыми выступает за «Локомотив».

«Крыховяк очень хороший футболист: и в атаку играет, и в оборону. Железобетонно закрывает центр поля. Гжегож и в реальной жизни очень хороший. Про Рыбуся тоже могу сказать только положительное: и в защиту и вперёд носится как угорелый», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Контрольный матч с Польшей станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.