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Крутая атмосфера с первой игры футбольной лиги «Чемпионат Brainboy». Лучшие фото

Крутая атмосфера с первой игры футбольной лиги «Чемпионат Brainboy». Лучшие фото
Егор Филиппов
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Отгремела первая интеллектуальная игра «Чемпионат Brainboy», прошедшая под эгидой Championat.com. Команды прошли семь не самых простых раундов, посвящённых футболу и всему, что с ним связано. Победитель и призёры первой игры:

1 место

Чемпионом стартовой игры, опередив на полшага всех могучих соперников, стал коллектив – «Гарпастум»! Недосчитавшись перед игрой нескольких сильных игроков, команда перестроилась и смогла вырвать эту победу!

2 место

Сделав выводы после первых трёх раундов, в последующих они включились и почти добрались до верхней строчки! И буквально одного правильного ответа им не хватило до чемпионства, однако в такой конкуренции такое серебро блестит почти как золото! Наши поздравления команде «С детства за Лестер»!

3 место

На третьем месте обосновались «Свидетели из Шарлатаново»! Великолепно проведя почти всю игру, на концовку интеллектуальных сил почти не осталось, но наверняка в следующих играх силы будут распределены иначе! А пока – заслуженная бронза и аплодисменты всего зала!

По итогам игры подарки от «Чемпионата» получили:

— команда, занявшая, можно сказать, лигочемпионское, 4-е место – «Джа, Наши, Я»;

— команда, занявшая 8-е место – «Опа-Щинанай», получившая набор шотов от «ГроссБир». Это было неспроста, ведь в этот день отмечал свой очередной день рождения легендарный восьмой номер сборной Англии Пол Гаскойн;

— и команда, занявшая 16-е место – «1,5 человека»! Символичное место посвящено 16-летию портала.

Лучшие кадры с квиза — в фотоподборке «Чемпионата».

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