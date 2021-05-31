Жемалетдинов: пожелал Мухину удачи, понимаю его, тоже в 19 лет переходил в другой клуб

Нападающий сборной России Рифат Жемалетдинов высказался о переходе Максима Мухина из «Локомотива» в ЦСКА.
«Конечно, пожелал Максиму Мухину удачи. Я тоже в 19 лет переходил в другой клуб, поэтому прекрасно понимаю, что он сейчас чувствует. Самое главное, пусть работает так же и у него всё получится», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, 28 мая «Локомотив» объявил о переходе Мухина в ЦСКА. Максим является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет он перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией.
- 31 мая 2021
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