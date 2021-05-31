Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жемалетдинов: пожелал Мухину удачи, понимаю его, тоже в 19 лет переходил в другой клуб

Жемалетдинов: пожелал Мухину удачи, понимаю его, тоже в 19 лет переходил в другой клуб
Салават Муртазин
Комментарии

Нападающий сборной России Рифат Жемалетдинов высказался о переходе Максима Мухина из «Локомотива» в ЦСКА.

«Конечно, пожелал Максиму Мухину удачи. Я тоже в 19 лет переходил в другой клуб, поэтому прекрасно понимаю, что он сейчас чувствует. Самое главное, пусть работает так же и у него всё получится», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, 28 мая «Локомотив» объявил о переходе Мухина в ЦСКА. Максим является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет он перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией.

Новость по теме
Баринов – об уходе Мухина из «Локо»: жизнь покажет, правильно он сделал или нет
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021