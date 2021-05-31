Черчесов: что скажу игрокам перед матчем с Бельгией? Это должно созреть само собой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, заготовлена ли речь для футболистов национальной команды к первому матчу Евро-2020 со сборной Бельгии.



«Есть ли у меня заготовленная речь на стартовую игру с Бельгией? Сегодня — нет, потому что у нас завтра встреча с Польшей. Заранее такие вещи продумать невозможно. Не знаю, какое состояние у меня будет 12 июня. Самое главное, я ведь речь говорю не для себя, а для футболистов. Надо знать, в каком состоянии они будут, что футболисты хотят услышать от главного тренера. Даже не задумывался об этом. Это должно созреть само собой.



Мне бы хотелось, чтобы мои футболисты поверили тому, что я скажу. Если речь будет от души, то они поверят. Лозунгами мы не живём», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией.