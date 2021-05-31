Черчесов: в матче с Польшей хотим протестировать заготовки перед Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о целях национальной команды на товарищеский матч с Польшей, который состоится завтра, 1 июня.

«Главная цель в контрольном матче против Польши? Перед подготовкой к турнирам нужны контрольные матчи — это один из этапов подготовки к чемпионату Европы. Завтра на поле мы хотим протестировать наигранное на тренировках. Только на таком уровне можно понять: в правильном направлении мы двигаемся или нет. Давайте не забывать, что на фоне так называемой усталости проверяется и характер игрока», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Контрольный матч с Польшей станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.