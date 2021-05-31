Черчесов: заслуживаем быть на 38-м месте в рейтинге ФИФА, нам есть к чему стремиться

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал позицию национальной команды в рейтинге ФИФА.
«Что касается 38-го места сборной России в рейтинге ФИФА, это чисто информативно. С другой стороны, мы были и на более низких позициях, поэтому улучшаем позицию шаг за шагом. Нам хочется быть выше в этом рейтинге. Сегодня мы там, значит, мы этого заслуживаем и нам есть к чему стремиться. Каждый спортсмен хочет быть лучше — так и мы: хотим, чтобы наша сборная была в лучшем свете. Слава богу, у нас есть шанс, чтобы улучшить позиции», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, 27 мая ФИФА обновила рейтинг национальных команд на своём сайте. Сборная России осталась в том же положении – занимает 38-е место. На сегодня в активе сборной 1462,65 очка.
- 31 мая 2021
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