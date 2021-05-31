Агуэро: думаю, Месси останется в «Барселоне», мы с ним хорошие друзья
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Новоиспечённый нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро выразил надежду, что Лионель Месси останется в каталонском клубе на следующий сезон.
«Да, я думаю, что Лео Месси продолжит выступать за «Барселону» в следующем сезоне. Я надеюсь сыграть за «Барселону» вместе с Лео. Я отлично его знаю, мы с ним хорошие друзья», – приводит слова Агуэро инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, «Барселона» и Агуэро достигли соглашения о переходе, которое вступит в силу 1 июля, когда завершится его контракт с «Манчестер Сити». Игрок подписал контракт до конца сезона-2022/2023, в котором есть пункт об отступных в размере € 100 млн. «Манчестер Сити» принял решение не продлевать соглашение с аргентинцем. Нападающий выступал в составе «горожан» с 2011 года.
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