Агуэро: думаю, Месси останется в «Барселоне», мы с ним хорошие друзья

Новоиспечённый нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро выразил надежду, что Лионель Месси останется в каталонском клубе на следующий сезон.

«Да, я думаю, что Лео Месси продолжит выступать за «Барселону» в следующем сезоне. Я надеюсь сыграть за «Барселону» вместе с Лео. Я отлично его знаю, мы с ним хорошие друзья», – приводит слова Агуэро инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, «Барселона» и Агуэро достигли соглашения о переходе, которое вступит в силу 1 июля, когда завершится его контракт с «Манчестер Сити». Игрок подписал контракт до конца сезона-2022/2023, в котором есть пункт об отступных в размере € 100 млн. «Манчестер Сити» принял решение не продлевать соглашение с аргентинцем. Нападающий выступал в составе «горожан» с 2011 года.