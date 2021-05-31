Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агуэро: думаю, Месси останется в «Барселоне», мы с ним хорошие друзья

Агуэро: думаю, Месси останется в «Барселоне», мы с ним хорошие друзья
Максим Хрущ
Комментарии

Новоиспечённый нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро выразил надежду, что Лионель Месси останется в каталонском клубе на следующий сезон.

«Да, я думаю, что Лео Месси продолжит выступать за «Барселону» в следующем сезоне. Я надеюсь сыграть за «Барселону» вместе с Лео. Я отлично его знаю, мы с ним хорошие друзья», – приводит слова Агуэро инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, «Барселона» и Агуэро достигли соглашения о переходе, которое вступит в силу 1 июля, когда завершится его контракт с «Манчестер Сити». Игрок подписал контракт до конца сезона-2022/2023, в котором есть пункт об отступных в размере € 100 млн. «Манчестер Сити» принял решение не продлевать соглашение с аргентинцем. Нападающий выступал в составе «горожан» с 2011 года.

Новость по теме
Агуэро прокомментировал переход в «Барселону»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021