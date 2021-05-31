«Окружён, но не сломлен». Сборная России опубликовала фото Баринова с тренировки

Пресс-служба сборной России в «Инстаграме» опубликовала фото с тренировки национальной команды. На снимке полузащитник Дмитрий Баринов во время одного из упражнений оказался в квадрате и пытается отобрать мяч у партнёров.
«Кадр дня. Окружён, но не сломлен», — подписала фотографию пресс-служба сборной России.
Завтра, 1 июня, сборной России предстоит провести контрольный матч с Польшей, который станет для команды Станислава Черчесова одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.
- 31 мая 2021
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