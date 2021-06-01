Португалия обыграла Италию со счётом 5:3 в четвертьфинале молодёжного Евро

В матче 1/4 финала молодёжного чемпионата Европы сборная Португалии переиграла сборную Италии. Встреча проходила на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения) и завершилась со счётом 5:3.
На 6-й минуте счёт открыл нападающий португальской команды Дани Карвалью, ему ассистировал Диогу Лейте. На 31-й минуте Карвалью оформил дубль, голевую передачу отдал Дэниел Браганса. В конце первого тайма один мяч отыграл итальянский полузащитник Томмазо Побега, передача на счету Давиде Фраттези.
Во втором тайме третий гол португальцев забил Гонсалу Рамуш с передачи Диогу Кейруша. Практически сразу Джанлука Скамакка сократил разрыв в счёте до минимума. На 88-й минуте счёт сравнял форвард сборной Италии Патрик Кутроне, ему ассистировал Риккардо Соттиль.
На 91-й минуте встречи красную карточку получил защитник итальянцев Маттео Ловато. На 109-й минуте португальцев вывел вперёд Жоау Филипе. Пятый гол забил Франсишку Консейсау.
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