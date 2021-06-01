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Португалия обыграла Италию со счётом 5:3 в четвертьфинале молодёжного Евро

Португалия обыграла Италию со счётом 5:3 в четвертьфинале молодёжного Евро
Алексей Ласнов
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В матче 1/4 финала молодёжного чемпионата Европы сборная Португалии переиграла сборную Италии. Встреча проходила на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения) и завершилась со счётом 5:3.

На 6-й минуте счёт открыл нападающий португальской команды Дани Карвалью, ему ассистировал Диогу Лейте. На 31-й минуте Карвалью оформил дубль, голевую передачу отдал Дэниел Браганса. В конце первого тайма один мяч отыграл итальянский полузащитник Томмазо Побега, передача на счету Давиде Фраттези.

Во втором тайме третий гол португальцев забил Гонсалу Рамуш с передачи Диогу Кейруша. Практически сразу Джанлука Скамакка сократил разрыв в счёте до минимума. На 88-й минуте счёт сравнял форвард сборной Италии Патрик Кутроне, ему ассистировал Риккардо Соттиль.

На 91-й минуте встречи красную карточку получил защитник итальянцев Маттео Ловато. На 109-й минуте португальцев вывел вперёд Жоау Филипе. Пятый гол забил Франсишку Консейсау.

U21 ЧЕ-2021. 1/4 финала
31 мая 2021, понедельник. 22:00 МСК
Португалия U21
Окончен
5 : 3
ДВ
Италия U21
1:0 Карвалью – 6'   2:0 Карвалью – 31'   2:1 Побега – 45'   3:1 Рамуш – 58'   3:2 Скамакка – 60'   3:3 Кутроне – 88'   4:3 Филипе – 109'   5:3 Консейсау – 119'
Удаления: нет / Ловато – 91'
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