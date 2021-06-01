Яя Туре обратился к перешедшему в «Барселону» Агуэро

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре обратился к Серхио Агуэро, который вчера, 31 мая, подписал контракт с каталонским клубом.
«Мой брат, Серхио Агуэро, желаю тебе удачи в следующем приключении! Болельщики «Барселоны» будут относиться к тебе хорошо – так же, как и фанаты «Манчестер Сити». Было очень приятно делить поле с тобой, мой друг. Продолжу болеть за тебя в «Барселоне», — написал Яя Туре в своём «твиттере», прикрепив совместные фотографии с Агуэро.
В своё время Яя Туре также успел поиграть за «Барселону» и «Манчестер Сити». В составе каталонцев он выступал с 2007 по 2010 год, после чего перебрался в британский клуб. В стане «горожан» ивуарийский хавбек играл с Агуэро.
Напомним, «Барселона» и Агуэро достигли соглашения о переходе, которое вступит в силу 1 июля, когда завершится его контракт с «Манчестер Сити». Игрок подписал контракт до конца сезона-2022/2023, в котором есть пункт об отступных в размере € 100 млн. «Манчестер Сити» принял решение не продлевать соглашение с аргентинцем. Нападающий выступал в составе «горожан» с 2011 года.
- 1 июня 2021
-
00:22
-
00:11
- 31 мая 2021
-
23:36
-
23:29
-
22:59
-
22:41
-
22:24
-
22:18
-
21:49
-
21:47
-
21:45
-
21:42
-
21:37
-
21:33
-
21:25
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
20:59
-
20:57
-
20:46
-
20:46
-
20:39
-
20:17
-
20:12
-
19:58
-
19:27
-
19:18
-
19:09
-
19:06
-
18:50
-
18:21
-
18:19
-
17:54
-
17:43