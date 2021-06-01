«Рома» согласовала условия нового контракта с Мхитаряном

«Рома» согласовала условия нового контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном, сообщает итальянский журналист Фабрицио Ромно в «Твиттере».
Армянский игрок подпишет с римлянами соглашение до 2023 года.
Сообщалось, что в «Роме» ждут положительного ответа Мхитаряна на предложение о продлении контракта. «Монако» и «Зенит» также сделали армянскому игроку предложения, однако они не убедили Генриха.
В сезоне-2020/2021 футболист принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. С 2007 года он вызывается в национальную команду Армении.
Напомним, Генрих Мхитарян попал в сборную сезона итальянской Серии А по версии WhoScored, получив оценку 7,3. Звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Италии поделили между собой нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье, у обоих игроков оценка 7,6.
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