Тренер «Спартака» по физподготовке: у нашей команды меньше всего мышечных травм в РПЛ

Тренер московского «Спартака» по физической подготовке Владимир Чепзанович рассказал о лаборатории красно-белых и раскрыл некоторые статистические подробности, касающиеся кондиций игроков в сезоне-2020/2021.
«Спартак» — это первая команда в России, где есть своя лаборатория на базе футбольного клуба. Мы закупили крутейшее оборудование, которое помогает исследовать игрока до старта чемпионата и вести его по ходу сезона, тестирует стабильность разных мышц.
По показателям сезона: а) у нас меньше всего мышечных травм среди всех клубов РПЛ, они практически сведены к нулю; б) игроки «Спартака» проводят больше времени на поле, чем игроки других клубов. Весь сезон мы отыграли практически одним составом. Спринты наших футболистов всё лучше и лучше. Лаборатория, безусловно, помогала добиться результата, а наша система — прокачать футболистов.
Сейчас каждый из сотрудников департамента физической подготовки регулярно работает с оборудованием в нашей лаборатории. В будущем ею будут пользоваться не только тренеры и игроки основы, но и «Спартак-2», дубль, академия», — сказал Чепзанович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
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