Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Германия в серии пенальти обыграла Данию и стала последним полуфиналистом молодёжного Евро

Германия в серии пенальти обыграла Данию и стала последним полуфиналистом молодёжного Евро
Вячеслав Моренко
Комментарии

В Секешфехерваре (Венгрия) на стадионе «МОЛ-Арена Шошто» состоялся заключительный четвертьфинальный матч молодёжного Евро-2021, в котором встретились сборные Дании и Германии. Встреча завершилась победой немцев в серии пенальти – 2:2 (6:5).

В основное время команды обменялись забитыми мячами – на 69-й минуте форвард датчан Вахид Фагир открыл счёт в матче, а на 88-й нападающий сборной Германии Лукас Нмеча восстановил паритет. В дополнительное время Жонатан Буркардт вывел немцев вперёд, а забитый мяч венгра Виктора Нельссона на 108-й минуте перевёл игру в серию послематчевых пенальти, в которой сильнее оказалась сборная Германии – 6:5.

Таким образом, сборная Германии стала последним полуфиналистом турнира, где сыграет со сборной Нидерландов. Встреча состоится 3 июня. В другой полуфинальной паре встретятся сборные Испании и Португалии.

Сетка плей-офф Евро U21.
U21 ЧЕ-2021. 1/4 финала
31 мая 2021, понедельник. 22:00 МСК
Дания U21
Окончен
2 : 2
5 : 6
Германия U21
1:0 Фагир – 69'   1:1 Нмеча – 88'   1:2 Буркардт – 100'   2:2 Нельссон – 108' (пен)
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021