Германия в серии пенальти обыграла Данию и стала последним полуфиналистом молодёжного Евро

В Секешфехерваре (Венгрия) на стадионе «МОЛ-Арена Шошто» состоялся заключительный четвертьфинальный матч молодёжного Евро-2021, в котором встретились сборные Дании и Германии. Встреча завершилась победой немцев в серии пенальти – 2:2 (6:5).
В основное время команды обменялись забитыми мячами – на 69-й минуте форвард датчан Вахид Фагир открыл счёт в матче, а на 88-й нападающий сборной Германии Лукас Нмеча восстановил паритет. В дополнительное время Жонатан Буркардт вывел немцев вперёд, а забитый мяч венгра Виктора Нельссона на 108-й минуте перевёл игру в серию послематчевых пенальти, в которой сильнее оказалась сборная Германии – 6:5.
Таким образом, сборная Германии стала последним полуфиналистом турнира, где сыграет со сборной Нидерландов. Встреча состоится 3 июня. В другой полуфинальной паре встретятся сборные Испании и Португалии.
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