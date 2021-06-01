Чеферин: «Реал», «Барселона» и «Юве» сообщили, что Суперлига жива, но подали запрос в ЛЧ

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с «Ювентусом», «Барселоной» и мадридским «Реалом», до сих пор не вышедших из проекта Европейской Суперлиги.



«Даже самые необразованные люди в мире понимают, что Суперлига закончилась. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» выпустили пресс-релиз, в котором было сказано, что проект ещё жив, но спустя два дня они отправили запрос на участие в Лиге чемпионов.



Получается, что они в Суперлиге, но не в Лиге чемпионов, однако хотят попасть в неё? Они говорили, что этот турнир изжил себя, но всё ещё хотят в нём участвовать? Теперь они угрожают, присылают письма о том, что собираются подать на нас в суд.



У них явно слишком много денег. Думаю, им следует начать инвестировать в женский и юношеский футбол», — цитирует Чеферина The Telegraph.



Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.