Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Брёйне не потребуется операция. Он имеет шансы принять участие на чемпионате Европы

Де Брёйне не потребуется операция. Он имеет шансы принять участие на чемпионате Европы
Вячеслав Моренко
Комментарии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о ситуации с травмой 29-летнего атакующего полузащитника Кевина Де Брёйне.

«Сейчас Кевину необходимо пройти много дополнительных тестов, чтобы увидеть, в каком он состоянии. Мы будем очень осторожны.

Когда я с ним разговаривал, он выглядел вполне оптимистично и чувствовал себя хорошо. Нам повезло со всеми печальными прогнозами. Ему не нужна операция. Необходимость хирургического вмешательства поставила бы под сомнения его участие в чемпионате Европы. В течение следующих семи дней мы получим более чёткую картину о его состоянии», — приводит слова Мартинеса Sky Sports.

Кевин Де Брёйне получил травму в столкновении с Антонио Рюдигером во втором тайме финального матча Лиги чемпионов. Рюдигер получил предупреждение за столкновение с Де Брёйне. Бельгиец покинул поле в слезах, его заменил нападающий Габриэл Жезус. У Де Брёйне был диагностирован перелом костей носа и перелом левой глазницы.

Напомним, сборная России сыграет с Бельгией в первом туре группового этапа Евро-2020. Встреча состоится 12 июня.

Расписание матчей сборной России на чемпионат Европы по футболу — 2020.

Новость по теме
Главный тренер сборной Бельгии отреагировал на травму Де Брёйне в финале Лиги чемпионов
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021