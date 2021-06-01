Де Брёйне не потребуется операция. Он имеет шансы принять участие на чемпионате Европы

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о ситуации с травмой 29-летнего атакующего полузащитника Кевина Де Брёйне.
«Сейчас Кевину необходимо пройти много дополнительных тестов, чтобы увидеть, в каком он состоянии. Мы будем очень осторожны.
Когда я с ним разговаривал, он выглядел вполне оптимистично и чувствовал себя хорошо. Нам повезло со всеми печальными прогнозами. Ему не нужна операция. Необходимость хирургического вмешательства поставила бы под сомнения его участие в чемпионате Европы. В течение следующих семи дней мы получим более чёткую картину о его состоянии», — приводит слова Мартинеса Sky Sports.
Кевин Де Брёйне получил травму в столкновении с Антонио Рюдигером во втором тайме финального матча Лиги чемпионов. Рюдигер получил предупреждение за столкновение с Де Брёйне. Бельгиец покинул поле в слезах, его заменил нападающий Габриэл Жезус. У Де Брёйне был диагностирован перелом костей носа и перелом левой глазницы.
Напомним, сборная России сыграет с Бельгией в первом туре группового этапа Евро-2020. Встреча состоится 12 июня.
Расписание матчей сборной России на чемпионат Европы по футболу — 2020.
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