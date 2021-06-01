Президент «Барселоны»: переход Агуэро – первый из серии подписаний на ближайший месяц

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал подписание двухлетнего соглашения с 32-летним аргентинским нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
«Мы сообщили Куману, что попытаемся подписать Агуэро, любой тренер хотел бы иметь его в своей команде. Переход Серхио важен, потому что он исключительный игрок, он играет на позиции, которая очень важна в любой системе, в том числе и в нашей.
Наша цель – выстроить конкурентоспособный коллектив, при этом сохранив в нём Лионеля Месси. Он знает, что переход Агуэро – первый из серии подписаний, которые вы увидите в следующем месяце», — цитирует Лапорту Goal.
«Барселона» и Агуэро достигли соглашения о переходе, которое вступит в силу 1 июля, когда завершится его контракт с «Манчестер Сити». Игрок подписал контракт до конца сезона-2022/2023, в котором есть пункт об отступных в размере € 100 млн.
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