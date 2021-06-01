Де Йонг назвал Месси лучшим футболистом в истории

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением об одноклубнике Лионеле Месси.

«Думаю, Месси счастлив в «Барселоне». Я действительно надеюсь, что он останется, потому что это нам поможет. Он по-прежнему является лучшим футболистом. Играть с ним — особенное дело. Когда мне было двенадцать, он уже был лучшим в мире. Я смотрел на него с уважением. Если я могу выбрать между игрой с Месси и каким-то другим футболистом, то в любом случае выбрал бы Месси. Было бы глупо сделать другой выбор. Он лучший футболист в истории», — приводит слова де Йонга NU.nl.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец провёл всю карьеру в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.