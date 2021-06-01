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Президент «Барселоны»: мы вступили в стадию размышлений по поводу Кумана

Президент «Барселоны»: мы вступили в стадию размышлений по поводу Кумана
Максим Лесовой
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров с главным тренером клуба Рональдом Куманом.

«Мы вступили в стадию размышлений по поводу Кумана. Мы должны оценить, что прошло хорошо, а что нет в прошлом сезоне. Нам был нужен этот период затишья, и через неделю или десять дней мы встретимся снова, но контакты есть. Переговоры идут очень хорошо. Период размышлений был необходим», — приводит слова Лапорты Marca.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. По итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место, набрав 79 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». Клуб набрал 86 очков за 38 встреч. «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками.

В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадии 1/8 финала, уступив в двухматчевом противостоянии «Пари Сен-Жермен».

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