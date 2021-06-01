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Почеттино недоволен организацией работы в «ПСЖ». Он ожидал большего профессионализма

Почеттино недоволен организацией работы в «ПСЖ». Он ожидал большего профессионализма
Максим Лесовой
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино недоволен организацией работы в команде, сообщает Le Parisien.

Аргентинский тренер недоволен тем, что не выполняются его требования по трансферам. Также его разочаровывает, что Килиан Мбаппе всё ещё не продлил контракт с клубом. Почеттино разочарован организацией работы клуба, он ожидал большего профессионализма.

Ранее сообщалось, что Почеттино попросил руководство парижского клуба разорвать контракт на год раньше. Он является одни из претендентов на пост главного тренера «Реала».

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года и выиграл с ним Кубок Франции. с 2014 по 2019 год он возглавлял «Тоттенхэм», а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.

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