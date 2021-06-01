Симеоне считает Облака лучшим голкипером в мире

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игре голкипера Яна Облака.
«Не сомневаюсь, что Облак является лучшим вратарём в мире. Он был лучшим из всех на протяжении многих лет. Облак вырос во всех смыслах. Как всегда бывает, больше всего наблюдают за тем, кто побеждает. И, вероятно, поскольку в последние годы я не выигрывал ни Примеру, ни Лигу чемпионов, ни Лигу Европы и Суперкубок Европы, этого было недостаточно, чтобы формализовать то, что я уже знаю. Несомненно, он лучший. У него фантастическая хладнокровность, потому что он передаёт спокойствие, и это то, что нужно команде-чемпиону. Я никогда не видел команду-чемпиона, у которой был бы плохой вратарь. Это невозможно», — приводит слова Симеоне Marca.
Напомним, по итогам минувшего сезона «Атлетико» выиграл чемпионат Испании.
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