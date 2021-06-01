Защитник «Вест Хэма» раскритиковал Манчини за непопадание в состав сборной Италии

Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Анджело Огбонна раскритиковал главного тренера сборной Италии Роберто Манчини за непопадание в состав.

«Это был мой лучший сезон, после 30 лет защитник начинает показывать свою лучшую игру. Я поражён и озлоблен. Возможно, Манчини не принял во внимание борьбу «Вест Хэма» в АПЛ, но мы боролись до конца с «Челси» за Лигу чемпионов. В спорте должна преобладать меритократия, и на этот раз, на мой взгляд, этого не произошло», — приводит слова Огбонна Football Italia.

По итогам сезона чемпионата Англии «Вест Хэм» занял шестое место, отстав от «Челси» на два очка. В минувшем сезоне АПЛ Огбонна принял участие в 28 матчах, в которых забил три гола. Также он получил пять жёлтых карточек.