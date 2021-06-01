Защитник «Вест Хэма» раскритиковал Манчини за непопадание в состав сборной Италии
Поделиться
Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Анджело Огбонна раскритиковал главного тренера сборной Италии Роберто Манчини за непопадание в состав.
«Это был мой лучший сезон, после 30 лет защитник начинает показывать свою лучшую игру. Я поражён и озлоблен. Возможно, Манчини не принял во внимание борьбу «Вест Хэма» в АПЛ, но мы боролись до конца с «Челси» за Лигу чемпионов. В спорте должна преобладать меритократия, и на этот раз, на мой взгляд, этого не произошло», — приводит слова Огбонна Football Italia.
По итогам сезона чемпионата Англии «Вест Хэм» занял шестое место, отстав от «Челси» на два очка. В минувшем сезоне АПЛ Огбонна принял участие в 28 матчах, в которых забил три гола. Также он получил пять жёлтых карточек.
Новость по темеМанчини продлил контракт со сборной Италии ещё на пять лет
Комментарии
Рекомендуем вам
- 1 июня 2021
-
09:31
-
08:30
-
08:29
-
08:00
-
07:51
-
07:35
-
07:10
-
06:58
-
06:33
-
05:27
-
04:11
-
03:51
-
03:28
-
03:12
-
02:54
-
02:41
-
02:00
-
00:55
-
00:35
-
00:22
-
00:11
- 31 мая 2021
-
23:36
-
23:29
-
22:59
-
22:41
-
22:24
-
22:18
-
21:49
-
21:47
-
21:45
-
21:42
-
21:37
-
21:33
-
21:25
-
21:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам