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Златан Ибрагимович: жаль, что меня не будет на Евро-2020, но я никогда не сдамся

Златан Ибрагимович: жаль, что меня не будет на Евро-2020, но я никогда не сдамся
Михаил Рождественский
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Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о пропуске предстоящего чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Жаль, что меня там не будет, но я никогда не сдамся», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на шоу Striscia La Notizia.

Напомним, Ибрагимович получил повреждение и был заменён в матче 35-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (3:0). Позже стало известно, что форвард больше не выйдет на поле в текущем сезоне, а в середине мая главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон сообщил, что Златан пропустит Евро-2020. В минувшем сезоне 39-летний игрок принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.

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