«Интер» выставил на трансфер Артуро Видаля и Алексиса Санчеса

Миланский «Интер» намерен разгрузить зарплатную ведомость в летнее трансферное окно. Первыми кандидатами на продажу являются полузащитник Артуро Видаль и нападающий Алексис Санчес. Нерадзурри уже выставили чилийцев на трансфер, информирует инсайдер Николо Скира в «Твиттере».

Отмечается, что Видаль получает в «Интере» € 6,5 млн, а Санчес — € 7 млн. Руководство клуба не готово и дальше платить игрокам такие деньги. Действующее соглашение Артуро рассчитано до лета 2022 года, а контракт Санчеса действителен до лета 2023 года.

В Серии А сезона-2020/2021 Санчес провёл за «Интер» 30 матчей, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Видаль в 23 матчах записал на свой счёт один гол и один ассист.