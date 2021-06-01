Эвра поиздевался над солистом Oasis после проигрыша «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра выложил в своём «твиттере» издевательское видеообращение к солисту группы Oasis и известному болельщику «Манчестер Сити» Лиаму Галлахеру.



В ролике француз сидит в своей машине в парике и очках, пародируя образ музыканта, и подпевает одной из песен группы. После этого он обращается к Галлахеру, напоминая о недавнем поражении «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).



«Лиам, ты где? Помнишь, как смеялся надо мной, когда «Манчестер Юнайтед» проиграл? Теперь твоя очередь! Не завидуй, я просто хочу поделиться. Это особенный понедельник для тебя, Лиам! И хватит говорить, что «Манчестер» голубой. У меня больше трофеев, чем у всего твоего клуба!» — сказал Патрис.



После своей речи Эвра спел свою версию припева песни Oasis, которая играла на фоне. Вместо оригинального текста он пропел следующее: «И, возможно, ты выиграешь её (Лигу чемпионов), когда мне будет 90. В конце концов, ты просто мой шумный сосед».