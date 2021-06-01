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«Вест Хэм» согласовал контракт с хавбеком «Спартака» Алексом Кралом

«Вест Хэм» согласовал контракт с хавбеком «Спартака» Алексом Кралом
Михаил Рождественский
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Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал стал ближе к переходу в «Вест Хэм Юнайтед».

Как сообщается в «твиттере» The Source, лондонский клуб согласовал условия контракта с 23-летним чешским футболистом. Таким образом, «молотобойцам» осталось договориться с красно-белыми.

Ранее сообщалось, что пять клубов английской Премьер-лиги провели переговоры с представителями Крала.

Крал выступает за «Спартак» с 2019 года. В завершившемся сезоне хавбек принял участие в 29 матчах за красно-белых и отдал шесть результативных передач. Команда по итогам кампании заняла второе место в Российской Премьер-Лиге и пробилась в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

«Вест Хэм» в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и выступит в Лиге Европы.

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