Стала известна зарплата Генриха Мхитаряна по новому контракту с «Ромой»

Стали известны подробности будущего контракта полузащитника Генриха Мхитаряна с «Ромой», который должен быть подписан в ближайшее время.
Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», соглашение между клубом и армянским футболистом будет рассчитано до лета 2023 года. По условиям договора Генрих будет зарабатывать € 4,5 млн за сезон. Также контракт будет предусматривать бонусные выплаты.
Ранее сообщалось, что Мхитарян решил покинуть «Рому» из-за назначения на пост главного тренера команды Жозе Моуринью, с которым у него не сложились отношения в «Манчестер Юнайтед». Однако впоследствии игрок передумал и договорился с клубом о новом контракте. Действующее соглашение сторон истекает этим летом.
Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В минувшем сезоне 32-летний хавбек провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов (один — с пенальти) и отдал 10 результативных передач.
- 1 июня 2021
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