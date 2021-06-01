Глава совета директоров «Уфы» подал в отставку после откровенной фотосессии

Глава совета директоров «Уфы» и председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов подал в отставку с обеих должностей после откровенной фотосессии.
«Ну всё, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать — ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми — для меня не мотивация. Вообще не понимаю, почему один может командовать миллионами. Не может же он быть в миллион раз умнее. Когда-нибудь всё изменится, но пока в мире 28 козлов владеют состоянием половины планеты. Власть концентрирована примерно так же. Уснуть бы лет на 20», — написал Мурзагулов в своём «инстаграме».
Напомним, накануне одна из наиболее популярных чирлидерш российского хоккея Ульяна Тригубчак разместила снимки с откровенной фотосессии, в которой она снялась вместе с Мурзагуловым. Ростислав также опубликовал эти фотографии с подписью «А вы думали, я тут рыдаю сижу?»
- 1 июня 2021
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