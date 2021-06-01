Чепчугов: кто платит, тот музыку заказывает. Теперь в ЦСКА это не Гинер или Бабаев

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался на тему актуальных проблем в стане армейцев.

«Вектор ЦСКА слишком сильно изменился и, похоже, не в том направлении. Как говорят, хозяин — барин. Если до этого 20 лет Евгений Леннорович (Гинер. — Прим. «Чемпионата») и Роман Юрьевич (Бабаев. — Прим. «Чемпионата») продумывали и просчитывали всё до мелочей в клубе, то сейчас это поменялось, насколько мы знаем.

Стоит ли увольнять Бабаева? Если брать концовку чемпионата, это не решение проблемы. Как искать иголку в стоге сена. Время поправить ситуацию есть, но я предположу, что в новом сезоне ничего хорошего не предвидится и еврокубки ЦСКА может вновь не зацепить.

Кто платит, тот и заказывает музыку. Проблема в том, что её теперь заказывает не Гинер или Бабаев, а другой человек», — приводит слова Чепчугова Sport24.