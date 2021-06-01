Чепчугов: кто платит, тот музыку заказывает. Теперь в ЦСКА это не Гинер или Бабаев

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался на тему актуальных проблем в стане армейцев.
«Вектор ЦСКА слишком сильно изменился и, похоже, не в том направлении. Как говорят, хозяин — барин. Если до этого 20 лет Евгений Леннорович (Гинер. — Прим. «Чемпионата») и Роман Юрьевич (Бабаев. — Прим. «Чемпионата») продумывали и просчитывали всё до мелочей в клубе, то сейчас это поменялось, насколько мы знаем.
Стоит ли увольнять Бабаева? Если брать концовку чемпионата, это не решение проблемы. Как искать иголку в стоге сена. Время поправить ситуацию есть, но я предположу, что в новом сезоне ничего хорошего не предвидится и еврокубки ЦСКА может вновь не зацепить.
Кто платит, тот и заказывает музыку. Проблема в том, что её теперь заказывает не Гинер или Бабаев, а другой человек», — приводит слова Чепчугова Sport24.
- 1 июня 2021
-
12:35
-
12:18
-
12:16
-
12:08
-
11:40
-
11:38
-
11:36
-
11:24
-
11:15
-
10:56
-
10:39
-
10:29
-
10:06
-
09:47
-
09:31
-
08:30
-
08:29
-
08:00
-
07:51
-
07:35
-
07:10
-
06:58
-
06:33
-
05:27
-
04:11
-
03:51
-
03:28
-
03:12
-
02:54
-
02:41
-
02:00
-
00:55
-
00:35
-
00:22
-
00:11