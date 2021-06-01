Эден Азар: расстроен уходом Зидана из «Реала». Я в долгу перед ним

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар прокомментировал решение Зинедина Зидана покинуть пост главного тренера команды.
«Расстроен уходом Зидана. Он знает, с каким восхищением я к нему отношусь. Я провёл с ним два потрясающих года. И я в долгу перед ним за то, что не дал ему больше», — приводит слова Азара Marca.
Зидан в первый раз возглавил «Реал» в середине сезона-2015/2016. Он привёл команду к трём подряд победам в Лиге чемпионов, а также к титулу чемпионов Испании, Суперкубку страны, двум Суперкубкам УЕФА и двум трофеям клубного чемпионата мира. В 2018 году он покинул клуб, а в начале следующего года вернулся и добавил к списку достижений ещё одно чемпионство и Суперкубок Испании.
В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».
- 1 июня 2021
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