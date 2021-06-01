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Чепчугов: Путин — мировой лидер, замены ему не предвидится

Чепчугов: Путин — мировой лидер, замены ему не предвидится
Максим Хрущ
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался на тему политики и оценил деятельность нынешнего президента России Владимира Путина.

«Поддерживаю я Владимира Владимировича Путина. Поддержу его, даже не задумываясь. Он — действующий глава государства. Мировой лидер, и замены ему не предвидится.

Многие недовольны президентом? Всегда так будет. Но внешне мы защищены, в безопасности. А внутри страны, конечно, надо делать улучшения. Особенно в такое тяжёлое время — надо помогать людям», — приводит слова Чепчугова Sport24.

Напомним, Сергей Чепчугов защищал цвета московского ЦСКА с января 2010-го по июль 2017 года. В составе армейского клуба он провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 гола.

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