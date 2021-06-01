Экс-глава совета директоров «Уфы» Мурзагулов объяснил уход из клуба и политики

Бывший глава совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов объяснил решение покинуть клуб и политическую должность.
«Сегодня я покидаю должность главы совета директоров «Уфы» и оставляю пост председателя Общественной палаты Башкирии. Принял решение сменить род деятельности на тот, который мне больше подходит. Конечно, «Уфа» — наше совместное детище с Шамилем Газизовым, которое мы создали 10 лет назад. Но цепляться за кресло и смотреть, как твоё детище умирает, не буду. Если бы я пытался остаться и держаться за своё кресло, то футбольный клуб непременно погиб бы. Это связано со многими причинами, в том числе с той, что я заканчиваю с политикой. Мне она не подходит, да и было ошибкой в неё идти.
Футбольный клуб должен возглавлять тот, кто политически силён, имеет авторитет, вес и возможность убеждать власти регионов и спонсоров, что «Уфу» необходимо финансировать. На сегодняшний день насчёт себя у меня такой уверенности не было, поэтому я принял такое решение», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 1 июня 2021
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