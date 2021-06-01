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Мурзагулов заявил, что решил уйти из «Уфы» ещё до откровенной фотосессии

Мурзагулов заявил, что решил уйти из «Уфы» ещё до откровенной фотосессии
Салават Муртазин
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Бывший глава совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что откровенная фотосессия не стала причиной его ухода из клуба, а также поделился планами на будущее.

«Фотосессия — это просто некий символ того, что я сменил род деятельности. На момент съёмок мной уже было принято решение об уходе из клуба.

Чувствую облегчение. Каждый должен заниматься тем, что ему написано на роду: у меня там точно нет никаких надписей про власть и политику. Я лишь помогал тому, кого искренне считаю правильным человеком. Может быть, где-то я совершил ошибки. Возможно, если бы делал всё по-другому, мог бы остаться и в Палате, и в «Уфе». Но считаю, что личная свобода дороже, нужно оставаться самим собой, а не мимикрировать в угоду постам или другим вещам. Мне гораздо ближе творчество во всех его проявлениях, интереснее заниматься медийными проектами. Возвращаюсь к тому, что умею делать», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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