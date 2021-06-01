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Дания не пустит болельщиков из России на матчи Евро-2020

Дания не пустит болельщиков из России на матчи Евро-2020
Михаил Рождественский
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Дания в преддверии чемпионата Европы по футболу — 2020 ограничила въезд иностранных граждан на территорию страны в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте датского консульства.

Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии обосновательной причины. Посещение матчей Евро-2020 расценивается как туризм, а значит, болельщики из России не смогут попасть в Данию на игры.

Напомним, в Дании на стадионе «Паркен» в Копенгагене пройдут три матча Евро-2020, в том числе встреча Россия — Дания в заключительном туре группового этапа (21 июня). Также на арене состоятся игры Дания — Финляндия (12 июня) и Дания — Бельгия (17 июня).

Календарь Евро-2020
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