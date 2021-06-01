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Нидерландец Филипп Гилилов рассказал, как попал в академию ЦСКА

Нидерландец Филипп Гилилов рассказал, как попал в академию ЦСКА
Полина Куимова
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Футболист академии ЦСКА Филипп Гилилов, родившийся и живший до 14 лет в Нидерландах, рассказал, как попал в структуру армейского клуба.

«Я понимал, что после двух сезонов в Marcet (футбольная академия в Барселоне. — Прим. «Чемпионата») надо будет попробовать пробиться в профессиональный клуб. Шанс представился уже спустя год обучения в Барселоне: через моего дядю Льва я попал на просмотр в «Локомотив». Но, к сожалению, на третий день сломал руку на тренировке: играли в гандбол, прыгнули за мячом, оттолкнули друг друга, я упал — удар пришёлся на кисть. Так всё и закончилось, пришлось вернуться в Испанию.

В августе 2020 года Лев Гоберман (Двоюродный дядя Гилилова, бывший советник президента «Локомотива». — Прим. «Чемпионата») сказал, что можно попробовать пройти просмотр в ЦСКА — шансы, что меня возьмут, были минимальные, потому что мой возраст выпускной. Я прошёл медобследование, сдал все тесты на коронавирус и только спустя четыре дня после приезда приступил к тренировкам.

Через три занятия главный тренер молодёжной команды Андрей Евгеньевич Аксёнов сказал, что тоже хочет на меня посмотреть. В итоге полтора месяца я провёл с молодёжкой и 2003 годом, но о том, что меня оставят, сказали уже примерно недели через две. Это, конечно, было счастье. Начался долгий процесс оформления документов, из-за чего играть я начал уже в этом году», — сказал Гилилов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

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