Объявлены претенденты на приз игроку сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём сайте представила список футболистов, претендующих на награду лучшему игроку минувшего розыгрыша чемпионата.



За приз поборются Кевин Де Брёйне, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Мэйсон Маунт («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Томаш Соучек («Вест Хэм Юнайтед»).



Напомним, чемпионом Англии по итогам сезона-2020/2021 стал «Манчестер Сити». Ниже расположились «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Лучшим бомбардиром стал Кейн, в последнем туре опередивший главного конкурента в лице Салаха. Больше всех голевых передач также отдал форвард «Тоттенхэма», с которым боролись Де Брёйне, Фернандеш и Грилиш.

Тройка лучших футболистов 38-го тура АПЛ сезона 2020/2021: