Источник: Карло Анчелотти возглавит «Реал»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти в ближайшее время возглавит мадридский «Реал», утверждает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



По информации источника, итальянский специалист должен вскоре расторгнуть контракт с английским клубом и вернуться в стан «сливочных». Мадридцы и «ириски» в настоящее время ведут переговоры, после которых Карло сможет заключить соглашение с «Реалом».



Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».



В минувшем сезоне «Реал» финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив лишь «Атлетико». «Сливочные» набрали 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовали на чемпионство, однако «матрасники» одержали победу в решающей встрече и не упустили титул. В Лиге чемпионов «Реал» дошёл до полуфинала, где проиграл «Челси», который по итогу стал обладателем трофея. Из Кубка Испании мадридцы вылетели уже на стадии 1/16 финала.

Новость по теме «Реал» решил вернуть Карло Анчелотти на пост главного тренера