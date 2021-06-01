Источник: Карло Анчелотти возглавит «Реал»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти в ближайшее время возглавит мадридский «Реал», утверждает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По информации источника, итальянский специалист должен вскоре расторгнуть контракт с английским клубом и вернуться в стан «сливочных». Мадридцы и «ириски» в настоящее время ведут переговоры, после которых Карло сможет заключить соглашение с «Реалом».
Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».
В минувшем сезоне «Реал» финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив лишь «Атлетико». «Сливочные» набрали 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовали на чемпионство, однако «матрасники» одержали победу в решающей встрече и не упустили титул. В Лиге чемпионов «Реал» дошёл до полуфинала, где проиграл «Челси», который по итогу стал обладателем трофея. Из Кубка Испании мадридцы вылетели уже на стадии 1/16 финала.
- 1 июня 2021
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