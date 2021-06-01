Украинский форвард Роман Зозуля объявил об уходе из испанского «Альбасете»

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля объявил об уходе из испанского клуба «Альбасете». 31-летний украинский форвард опубликовал в «Фейсбуке» прощальный пост, в котором поблагодарил болельщиков и партнёров по команде.
«На этом заканчивается прекрасная история, которая длилась четыре года, четыре прекрасных года! Я пишу это сообщение со слезами на глазах, с болью в душе, потому что мы разочаровали наш город и наших фанатов. Я хочу извиниться за то, что мы не оправдали ожиданий. В этом году мы потерпели неудачу, и я хочу извиниться за это. Я просто надеюсь и уверен, что «Альбасете» скоро вернётся в Сегунду!
Я хочу поблагодарить вас всех за эти четыре года, которые провёл в этом замечательном клубе и невероятном городе. Моя семья и я всегда будем помнить «Альбасете». Также я хотел бы поблагодарить всех игроков, с которыми я играл, вы были отличными партнёрами на поле и, прежде всего, невероятными друзьями. Я также хотел бы поблагодарить врачей клуба, физиотерапевтов, весь персонал клуба, всех, кто принимает участие в жизни клуба. Я люблю вас. Вы стали для меня второй семьёй. Спасибо руководству клуба за всё, что они для меня сделали, и через что нам пришлось пройти!
Я хочу поблагодарить фанатов «Альбасете», потому что вы всегда поддерживали меня и были рядом со мной, большое вам спасибо. У меня здесь много друзей. «Альбасете» всегда будет в моём сердце, удачи», — написал Зозуля.
В сезоне-2020/2021 Зозуля провел за «Альбасете» 37 матчей в Сегунде, забил два гола и сделал одну результативную передачу. По итогам сезона клуб вылетел в Сегунду B.
- 1 июня 2021
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