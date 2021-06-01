Суарес отреагировал на переход Агуэро в «Барселону»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал усиление своего бывшего клуба, «Барселоны», которая подписала форварда Серхио Агуэро из «Манчестер Сити».
«Встреча с лучшими — это всегда серьёзный вызов. Кун давно выступает на высочайшем уровне и вносил важный вклад во всех командах, где играл. Для него будет здорово играть с лучшим в мире. Они с Месси дружат. Я виделся с Серхио на барбекю у Лео. Очень рад за него и за «Барселону», которая заполучила такую связку. Агуэро — отличный игрок», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.
Агуэро присоединился к «Барселоне» на правах свободного агента в связи с истечением контракта с «Манчестер Сити». За «горожан» аргентинец выступал на протяжении 10 лет. В минувшем сезоне 32-летний форвард провёл 12 матчей в английской Премьер-лиге, забил четыре гола (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.
33-летний Суарес в завершившемся розыгрыше испанской Примеры принял участие в 32 встречах, отличился 21 забитым мячом (три — с пенальти) и тремя голевыми пасами.
- 1 июня 2021
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