Суарес отреагировал на переход Агуэро в «Барселону»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал усиление своего бывшего клуба, «Барселоны», которая подписала форварда Серхио Агуэро из «Манчестер Сити».



«Встреча с лучшими — это всегда серьёзный вызов. Кун давно выступает на высочайшем уровне и вносил важный вклад во всех командах, где играл. Для него будет здорово играть с лучшим в мире. Они с Месси дружат. Я виделся с Серхио на барбекю у Лео. Очень рад за него и за «Барселону», которая заполучила такую связку. Агуэро — отличный игрок», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.



Агуэро присоединился к «Барселоне» на правах свободного агента в связи с истечением контракта с «Манчестер Сити». За «горожан» аргентинец выступал на протяжении 10 лет. В минувшем сезоне 32-летний форвард провёл 12 матчей в английской Премьер-лиге, забил четыре гола (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.



33-летний Суарес в завершившемся розыгрыше испанской Примеры принял участие в 32 встречах, отличился 21 забитым мячом (три — с пенальти) и тремя голевыми пасами.