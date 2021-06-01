Видаля госпитализировали с коронавирусом

Полузащитник «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба чилийской федерации футбола.
«В ходе ежедневного профилактического осмотра, проведённого 31 мая, ему был поставлен диагноз «коронавирус». Артуро был госпитализирован и изолирован от группы более чем на 72 часа в качестве превентивной меры, принятой медицинской бригадой, в связи с наличием ранее зарегистрированного тяжёлого тонзиллита», — говорится в сообщении.
Видаль пропустит матчи сборной Чили в отборе ЧМ-2022 с Аргентиной (4 июня) и Боливией (9 июня). Неизвестно, сможет ли футболист принять участие в Кубке Америки, который начнётся 13 июня.
Действующее соглашение Артуро с «Интером» рассчитано до лета 2022 года. В Серии А сезона-2020/2021 Видаль в 23 матчах записал на свой счёт один гол и один ассист.
- 1 июня 2021
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