Рональд де Бур стал послом наследия ЧМ-2022 в Катаре

Бывший футболист сборной Нидерландов и амстердамского «Аякса» Рональд де Бур стал послом наследия чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию турнира.
«Я прожил в Катаре семь лет, эта страна сыграла большую роль в моей жизни. У меня прекрасные чувства по поводу Катара и его будущего. Часто бываю здесь и регулярно общаюсь со своими друзьями из Дохи. Они полны желания создать прекрасные условия в стране для следующих поколений, поэтому для меня привилегия стать послом наследия Катара и сыграть свою роль в достижении этой цели.
Катар невероятно изменился с тех пор, как я впервые переехал сюда в 2004 году, это потрясающая трансформация. Проведение чемпионата мира используется в качестве катализатора позитивных изменений во многих аспектах жизни, уже реализовано так много интересных и значимых проектов. ЧМ-2022 — это также способ добиться масштабных социальных изменений в Катаре, и для меня это наиболее важная часть этого проекта: развивать страну и оставить лучшие условия для следующего поколения», — отметил де Бур.
- 1 июня 2021
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