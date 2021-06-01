Лукас Васкес и «Реал» договорились о продлении контракта

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес близок к продлению контракта с мадридским клубом, сообщает Marca.
По информации источника, стороны достигли договорённости в вопросе заключения нового соглашения. Контракт Васкеса с «Реалом» будет рассчитан на три года. На данный момент все соглашения достигнуты, осталось официально оформить соглашение.
Ранее сообщалось, что Васкес не может договориться с руководством «Реала» об условиях продления контракта. «Сливочные» не были готовы поднимать зарплату, предусмотренную по действующему соглашению (€ 3,5 млн). Более того, они просили пойти на сокращение оклада на 10 процентов из-за финансовых трудностей.
Васкес выступает за главную команду «Реала» с 2015 года. В сезоне-2020/2021 29-летний хавбек принял участие в 24 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал пять результативных передач.
- 1 июня 2021
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