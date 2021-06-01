АПЛ назвала восемь претендентов на награду лучшему молодому игроку

Английская Премьер-лига на своём сайте представила список футболистов, претендующих на награду лучшему молодому игроку минувшего сезона.

Среди претендентов — полузащитник Филип Фоден и защитник Рубен Диаш (оба – «Манчестер Сити»), нападающий Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»), голкипер Иллан Меслье («Лидс»), полузащитник Мэйсон Маунт («Челси»), форвард Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), защитник Деклан Райс («Вест Хэм») и хавбек Букайо Сака («Арсенал»).

АПЛ также опубликовала список претендентов на приз лучшему игроку сезона, среди которых Кевин Де Брёйне, Рубен Диаш, Бруну Фернандеш, Джек Грилиш, Гарри Кейн, Мэйсон Маунт, Мохамед Салах и Томаш Соучек.

Тройка лучших футболистов 38-го тура АПЛ сезона-2020/2021: