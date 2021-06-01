«Краснодар» намерен продать Сулейманова летом. Клуб хочет купить Глушенкова у «Спартака»
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«Краснодар» намерен продать нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в это трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«Уход Шапи этим летом очень вероятен. Вместо него «Краснодар» постарается купить Максима Глушенкова у «Спартака», — сказал источник «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что вторым кандидатом для «быков» является футболист казанского «Рубина» Денис Макаров. Об интересе «Краснодара» к нему СМИ уже сообщали ранее.
Напомним, Сулейманов является воспитанником «Краснодара», а за главную команду клуба выступает с 2017 года. В сезоне-2020/2021 21-летний нападающий провёл в Российской Премьер-Лиге 27 матчей и забил четыре гола.
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