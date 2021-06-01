«Меня раздражает ложь». Дешам высказался о решении Лапорта выступать за сборную Испании

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал решение защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта, который захотел выступать за сборную Испании.
«У него была свобода выбора с того момента, когда не вызывался в сборную Франции. У него могло и не быть возможности выбрать, хватило бы 10 секунд игры за Францию… Он всегда был в списках сборной Франции, но была и конкуренция. Я никогда не беру игрока в сборную с целью помешать ему сделать второй выбор.
Кроме этого, меня раздражает ложь (Лапорт утверждал, что отправил Дешаму сообщение, сказав, что так и не получил ответа — Прим. «Чемпионата»). Единственное сообщение, которое я получил от него, было в октябре, в связи с ситуацией, когда он получил травму — о том, что его больше не было в списке. Но он был в нём в ноябре и марте, и последнем списке тоже. Это не наша ошибка, это решение игрока. Желаю ему всего наилучшего. Это одна из его свобод», — цитирует Дешама Get French Football News.
26-летний футболист сможет помочь сборной Испании на предстоящем чемпионате Европы — 2020. Ранее он принял приглашение Королевской испанской футбольной федерации выступить за национальную команду.
Лапорт — баск, родившийся во Франции. До перехода в «Манчестер Сити» защищал цвета «Атлетика» из Бильбао. На молодёжном уровне выступал за французские сборные. Лапорт неоднократно вызывался во взрослую сборную Франции, но не сыграл ни одного матча.
- 1 июня 2021
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