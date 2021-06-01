Яспер Силлессен исключён из заявки сборной Нидерландов на Евро-2020

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур сообщил, что голкипер «Валенсии» Яспер Силлессен исключён из заявки национальной команды на предстоящий чемпиона Европы. Ранее у футболиста был выявлен коронавирус.



«Мне пришлось сделать этот серьёзный шаг. Как известно, у Яспера положительный результат теста на коронавирус. Из-за этого он пропустит важную часть подготовки к турниру. Мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы он вернулся к своей лучшей форме. Я не хочу рисковать в этом отношении», — приводит слова де Бура Goal.com.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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