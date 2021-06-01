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Объявлена заявка сборной Англии на Евро-2020

Объявлена заявка сборной Англии на Евро-2020
Диана Валавичюте
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Пресс-служба сборной Англии в «Твиттере» представила заявку команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.

Заявка выглядит следующим образом:

вратари — Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»);

защитники — Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — «Челси»), Конор Коди («Вулверхэмптон»), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико»);

полузащитники — Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мэйсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Лидс Юнайтед»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»);

нападающие — Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Рахим Стерлинг, Филип Фоден (оба — «Манчестер Сити»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Бакайо Сака («Арсенал»).

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу
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