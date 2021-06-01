Объявлена заявка сборной Англии на Евро-2020

Пресс-служба сборной Англии в «Твиттере» представила заявку команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.
Заявка выглядит следующим образом:
вратари — Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»);
защитники — Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — «Челси»), Конор Коди («Вулверхэмптон»), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико»);
полузащитники — Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мэйсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Лидс Юнайтед»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»);
нападающие — Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Рахим Стерлинг, Филип Фоден (оба — «Манчестер Сити»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Бакайо Сака («Арсенал»).
- 1 июня 2021
-
20:08
-
20:03
-
19:52
-
19:37
-
19:31
-
19:13
-
18:56
-
18:52
-
18:45
-
18:35
-
18:22
-
18:15
-
18:14
-
18:04
-
17:46
-
17:46
-
17:33
-
17:25
-
17:00
-
16:59
-
16:47
-
16:46
-
16:13
-
16:13
-
16:06
-
15:59
-
15:38
-
15:38
-
15:26
-
15:20
-
14:46
-
14:45
-
14:40
-
14:34
-
14:31